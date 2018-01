Nieuw olympisch kleedje voor Maximus en Spanky 26 januari 2018

Maximus en Spanky, de bobsleeën waar pilotes Elfje Willemsen en Ann Vannieuwenhuyse en hun remsters Sara Aerts en Sophie Vercruyssen over een kleine maand de flanken van de bergen buiten Pyeongchang mee gaan afrazen, kregen een nieuw olympisch kleedje. Een eerder sober kleedje vergeleken met de gouden glans die Spanky vier jaar terug voor Sochi 2014 kreeg en daar op de Winterspelen ook de 'schoonheidsprijs' voor won. De Belgian Bullets onthulden gisteren het design van hun karretjes: donkerrood, met een gouden en zwarte streep en 'Belgium' op. "Eigenlijk zag het oorspronkelijke ontwerp er wat flitsender uit", vertelt Willemsen, die in Pyeongchang aan haar derde Winterspelen zal toe zijn. "Maar het IOC keurde dat af omdat het te fel aan Tomorrowland deed denken. Sluikreclame, zogezegd." Willemsen kan ermee lachen. De 32-jarige was tevreden met de nieuwe outfit én de nieuwe look van haar bob, die zondag in Frankfurt een cargovlucht richting Seoel opgaat. De Belgian Bullets zelf volgen op 3/2. (VH)

