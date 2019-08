Exclusief voor abonnees Nieuw Monaco-talent voor Cercle 29 augustus 2019

De 18-jarige Zuid-Afrikaanse spits Lyle Foster zal door AS Monaco ter beschikking worden gesteld van Cercle Brugge. De deal is nog niet rond, maar het toptalent (drievoudig international van zijn land) traint wel al mee met groen-zwart. Foster, opgeleid bij Orlando Pirates, speelde één wedstrijd in het A-elftal van Monaco. Decostere en allicht ook Vanhoutte verkassen op uitleenbasis naar Tubeke in 1B. (LUVM)