Nieuw logo Facebook verandert van kleur

Het bedrijf achter Facebook komt met een nieuw logo. Het wil zo een beter onderscheid maken tussen de firma zelf en het gelijknamige socialemediaplatform waarmee in 2004 alles begon. Het logo is erg eenvoudig, maar verandert op een beeldscherm wel van kleur. De drie verschillende tinten staan voor de netwerken die het bedrijf onder z'n hoede heeft: blauw verwijst naar Facebook, groen naar WhatsApp, oranjeroze naar Instagram. Om te benadrukken dat die drie op gelijke hoogte geplaatst worden, werd zelfs nagedacht over een geheel nieuwe naam. "Maar dan zou het lijken alsof Facebook van z'n problemen probeert weg te lopen", zegt een marketingverantwoordelijke, verwijzend naar de privacyperikelen waarmee het bedrijf al een hele tijd kampt. De Facebook-app behoudt z'n logo. (SPK)

