Nieuw kinderdagverblijf op 'Nieuw Zuid' 03 maart 2018

Na oplevering door de projectontwikkelaar deze zomer wordt het kinderdagverblijf op Nieuw Zuid aangekocht door de stad en in concessie gegeven aan Tutters en Bellen. Het gaat om een gebouw dat aan de laatste normen van duurzaamheid voldoet en dat bovendien zal aangesloten worden op het warmtenet van Nieuw Zuid. Er zal in de nieuwe kinderopvang plaats zijn voor 54 kinderen. Die zullen opgevangen worden in 3 leefgroepen met elk 18 kindplaatsen. Zij zullen de pijlers 'technologie' en 'taal' als leidraad doorheen het opvoedingsverhaal gebruiken. Tutters en Bellen opent in het najaar. Meer info via: www.antwerpen.be/kinderopvangzoeker. (NBA)