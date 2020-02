Exclusief voor abonnees Nieuw jasje moet terugval bezoekers stoppen 29 februari 2020

Batibouw heeft zichzelf heruitgevonden. Noodgedwongen, want de bezoekersaantallen daalden van zo'n 300.000 in 2016 naar 257.000 vorig jaar. Paleis 4 werd omgedoopt tot een inspiratiezone met een ingerichte studio, twee appartementen en een huis. Maar ook met alternatieve woonvormen zoals een boomhut, container of drijvend huis. In Paleis 3 staan verhuizen en doe-het-zelven centraal en worden workshops georganiseerd. Voor informatie over energieverbruik kun je een conferentie in Paleis 12 bijwonen. In Paleis 5 kan je een kwartier lang vragen stellen aan een professional over je renovatieplannen. De drie centrale thema's dit jaar zijn kleine keukens en badkamers, slim verwarmen en koelen, en groen bouwen. De professionele dagen die voorafgingen aan de beurs, zijn vervangen door drie vakbeurzen tijdens Batibouw zelf.

