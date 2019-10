Exclusief voor abonnees Nieuw indoorspeeldorp opent de deuren 14 oktober 2019

Roeselare heeft er een nieuw indoor speeldorp bij. Kids Kingdom is gevestigd in een voormalige aannemersloods van 1.200 vierkante meter in de Kwadestraat in Rumbeke. Voor Pieter Vandevyvere en Jolien Vanderjeugd is een droom in vervulling gegaan. Het idee voor het nieuwe speeldorp, in het thema van de middeleeuwen, ontstond al in 2017, toen bleek dat de loods van Grodevan, het bedrijf van de ouders van Pieter, leeg zou komen te staan. Het jonge koppel zag er wel potentieel in. "We hebben zelf twee kindjes van 4 en 7 jaar en regelmatig gingen we met het gezin naar speeldorpen. Dikwijls is het er heel druk en staan de parkings vol. Er leek ons dus zeker nog ruimte voor een extra speeldorp in Roeselare."

