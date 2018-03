Nieuw in Gent: jeugdbeweging voor volwassenen 28 maart 2018

'Je bent maar zo oud als je je voelt.' Voor mensen met dat motto bestaat er nu een 'jeugdbeweging voor volwassenen. Ute Egghe heeft 'Volwassenen die Opnieuw Spelen' (VOS) opgericht, een soort Chiro of scouts voor Gentenaars ouder dan 26 jaar. "Ook volwassenen blijven speelvogels die op zoek zijn naar avontuur", zegt Egghe. "De meesten gaan helemaal op in het spel. Bij ons krijgen volwassenen de kans om zich nog eens uit te leven." Voorlopig zit VOS in een testfase, maar over enkele weken wil Egghe een eerste dropping organiseren. Er moeten ook vlottentochten, wandelingen en nachtspelen volgen. "De uiteindelijke bedoeling is om verschillende Gentse wijken tegen elkaar te laten spelen." (YDS)