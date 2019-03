Nieuw hart voor man die duizenden donoren ronselde 01 maart 2019

Uitstekend nieuws voor deze 25-jarige man uit Kortenberg. Na drie jaar wachten heeft Tom Van der Haegen, bekend van zijn passage in het VTM-programma 'Make Belgium Great Again', vorige week het bericht gekregen dat er een donorhart gevonden was. Inmiddels is de operatie achter de rug. De komende weken zijn cruciaal en daarom wordt hij nauwgezet opgevolgd in het ziekenhuis.

HLN