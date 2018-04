Nieuw gezwel ontdekt bij Xandee 30 april 2018

De ellende is nog niet voorbij voor Xandee (39). Bij de zangeres, die in 2004 deelnam aan het Eurovisiesongfestival met 'One Life', is opnieuw een gezwel ontdekt. "Binnenkort moet ik weer naar het ziekenhuis. Daar zullen ze kijken of het gezwel gegroeid is, en of het verwijderd moet worden. Het is heel hard, ja. Maar ondanks de ellende geef ik niet op." Sandy Boets, zoals ze echt heet, heeft al drie hartoperaties achter de rug. Ook onderging ze zeven ingrepen aan haar been en liet ze al twee gezwellen in haar baarmoeder verwijderen. (RTZ)

HLN