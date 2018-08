Nieuw gezinsportret voor de Ronaldo's 22 augustus 2018

'Out with the old, in with the new'. De garderobe ten huize Cristiano Ronaldo kleurt tegenwoordig wit én zwart. Gisteren postte de Portugees een foto vanop zijn terras in Turijn met het hele gezin in Juventus-shirt. De foto met vriendin Georgina, dochtertje Alana Martina (9 maanden), tweeling Eva en Mateo (1) en Cristiano Jr. (8) haalde op minder dan tien minuten tijd één miljoen likes. (VDVJ)

