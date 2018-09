Nieuw gezicht en nieuw vliegtuig voor gecrashte Virunga-piloot: “An Lemmens heeft me erdoor gesleurd” DIETERT BERNAERS

01 september 2018

00u00 3 De Krant Een nieuw gezicht had hij al, nu is er ook een nieuw vliegtuig. Virungapiloot en 'Flying Doctor' Anthony Caere (38) kan er nog om lachen als we het hebben over zijn crash van vorig jaar. "Ik heb het wel heel moeilijk gehad", zegt hij. "Mijn beste vriendin, VTM-presentatrice An Lemmens, heeft mij erdoor gesleurd. Aan opgeven heb ik nooit gedacht, ook niet na de dood van 8 collega's."

Driehonderdtwintig miljoen keer is het filmpje bekeken. Het zijn dan ook zalige beelden: Anthony Caere, de West-Vlaming die al vier jaar piloot is in het Virungapark in Oost-Congo, in zijn vliegtuigje met een uiterst schattige babychimpansee op zijn schoot. "De werkelijkheid achter die beelden was helaas schrijnend", zegt hij. "Het had niet veel gescheeld of Mussa, zoals we het aapje genoemd hebben, was in de handen gevallen van een stroper. Die had in de regio al enkele krokodillen, apen en schildpadden buitgemaakt. Gelukkig hebben we hem op heterdaad kunnen betrappen en heb ik Mussa naar een opvangcentrum voor primaten kunnen overvliegen."

De beelden gingen de wereld rond. Dat Anthony een held was, stond er te lezen op de sociale media. "Ach, ik heb gewoon mijn werk gedaan", reageerde hij zelf. 'Als deze kerel nog geen vrouw of vriendin heeft, dan zullen de liefdesbrieven nu wel binnenstromen', schreef iemand. "Nee, ik heb nog steeds geen relatie", lacht Anthony. "Dat is vrijwel onmogelijk met het leven dat ik leid."

Die laatste zin zou uit vele monden klinken als stoere machopraat, maar bij Anthony Caere is het een even nuchtere als beenharde vaststelling. De prachtige beelden van de redding van Mussa vormden namelijk een kleurrijke uitzondering in een voor het overige gitzwarte periode.

