Nieuw gesprek met Storck 10 april 2020

Cercle-voorzitter Vincent Goemaere had gisteren telefonisch contact met Bernd Storck. "Onze coach gaf me geen signaal dat hij momenteel met een andere club zou onderhandelen, enkel met onze CEO Oleg Petrov over een mogelijke verlenging van zijn verblijf bij Cercle", aldus Goemaere. "Of wij een B-plan hebben? Dat moet je áltijd hebben, maar laat het duidelijk zijn dat wij nog altijd voor ons A-plan gaan." (LUVM)