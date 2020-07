Exclusief voor abonnees Nieuw fusieplan halveert aantal gemeenten 13 juli 2020

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) wil dat er op termijn nog maar half zoveel gemeenten in Vlaanderen zijn. Hij heeft daarvoor een nieuw fusieplan klaar, dat al groen licht kreeg van de Vlaamse regering. Vorige legislatuur zijn er zeven vrijwillige fusies gerealiseerd. Dat aantal wil Somers deze legislatuur alvast minstens verdubbeld zien, zei hij in 'De Zondag'. Hoe meer inwoners in de nieuwe fusiegemeente, hoe groter de schuldovername door de Vlaamse overheid. Zo voorziet de overheid vanaf 35.000 inwoners een schuldovername van 500 euro per inwoner. Het plafond wordt ook opgetrokken van 20 miljoen naar 50 miljoen euro. Een fusie van minder dan 20.000 inwoners zal niet meer worden beloond. Momenteel telt het Vlaamse Gewest 300 gemeenten.

