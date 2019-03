Nieuw Frans fietsnetwerk vanuit de Westhoek CHECK-IN 23 maart 2019

Op 29 maart opent in de Westhoek het allereerste Franse fietsnetwerk mét knooppunten. Het netwerk 'Leievallei & Frans-Vlaamse heuvels' sluit naadloos aan op de al bestaande fietsknooppunten in de zuidelijke Westhoek. Dat wil zeggen dat je vanaf nu vanuit West-Vlaanderen probleemloos je fietstrip voortzet in Frans-Vlaanderen, want zowel de lay-out van de nieuwe Franse fietskaart met knooppunten als de bewegwijzering zijn identiek aan die in de Westhoek. Op het nieuwe traject vind je zo'n 830 km fietsplezier, langs mooie plekjes als windmolens, heuvels en de oevers van de Leie. De aansluitingen met Frankrijk liggen onder meer in Ploegsteert, Nieuwkerke, Dranouter, Poperinge, Proven en Heuvelland.

