Exclusief voor abonnees Nieuw fenomeen: de laadpaalfile 25 februari 2020

Heel wat bestuurders van elektrische auto's die op skivakantie zijn, hebben op de heenweg kennisgemaakt met een nieuw soort file: die aan de laadstations. Op sociale media doken filmpjes op van lange rijen, met vooral veel Tesla's. Dat scenario zal zich zaterdag wellicht herhalen, bij de grote terugtocht. In Nederland had consultant KPMG op voorhand gewaarschuwd voor een 'zwarte laadpaalzaterdag', omdat zo'n 1.500 noorderburen met een elektrische auto op skivakantie zouden vertrekken. Op de route tussen de Benelux en Oostenrijk staan maar 450 snellaadpalen van Tesla en Ionity. In Willroth (Noordrijn-Westfalen), de eerste 'laadstop' langs de A3, was het al meteen prijs.

