Exclusief voor abonnees Nieuw: de Ronde van Saudi-Arabië 30 oktober 2019

Amaury Sport Organisation 'proudly presents': de Saudi Tour, of de Ronde van Saudi-Arabië. De gloednieuwe rittenkoers komt voor het eerst op de internationale wielerkalender van 4 tot en met 8 februari 2020 en wordt gereden in en rond hoofdstad Riyad. "De flandriens worden de te kloppen renners", voorspelt ASO-directeur Yann Le Moenner. De Saudi Tour neemt eigenlijk de organisatiedata in van de vroegere Ronde van Qatar. De Ronde van Oman (11-16 februari) sluit daar naadloos op aan. Later op de maand volgt ook nog de UAE Tour (23-29/2). (GVS/JDK)