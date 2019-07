Exclusief voor abonnees Nieuw contract Origi bij Liverpool 11 juli 2019

00u00 0

Een weeksalaris van zes cijfers. Zoals we hier een maand geleden aankondigden heeft Divock Origi (24) een nieuw meerjarig contract getekend bij Liverpool. Na zijn dubbel in de Champions League tegen Barcelona handelden The Reds snel. Na de Champions Leaguefinale, waarin Origi zich tot held ontpopte, bereikten ze een principieel akkoord met zijn agent. Ondanks een moeilijke seizoensstart wou hij ook bijtekenen. (KTH)