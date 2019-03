Nieuw buurtinformatienetwerk uit de startblokken 08 maart 2019

Na Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge is nu ook in de centrumgemeente Sint-Gillis-Waas een buurtinformatienetwerk uit de startblokken geschoten. In het gemeentehuis werd de handtekening gezet onder het samenwerkingsverband door burgemeester Maaike De Rudder (CD&V), Natasja Van Wiele, BIN-verantwoordelijke van de politiezone Waasland-Noord en de nieuwe BIN-coördinator Dirk De Smet. Na een infovergadering in De Route sloten zich intussen al 70 leden aan. Met de komst van het BIN in de centrumgemeente zelf is het volledige grondgebied van Sint-Gillis-Waas gedekt door buurtinformatienetwerken. In totaal zullen vier BIN's de politie helpen in de strijd tegen diefstallen. Aansluiten bij een buurtinformatienetwerk is gratis en heel eenvoudig. Meer informatie via www.lokalepolitie.be/5904/vragen/preventie/ik-wil-lid-worden-van-een-bin.

