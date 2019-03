Exclusief voor abonnees Nieuw bushokje aan de kerk in Dorp 26 maart 2019

00u00 0

Wie de lijnbus richting Eke wil nemen in Dorp, staat niet meer in de regen. Op vraag van de pendelaars liet het gemeentebestuur een overkapping met zitbank plaatsen aan de kant van de kerk. De zitbanken zijn ook aangenaam voor wandelaars die even willen uitrusten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen