Nieuw Brits migratiesysteem geeft voorkeur aan slimme koppen 20 februari 2020

De Britse regering heeft het nieuwe migratiesysteem onthuld dat ze na de brexit zal gaan hanteren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan slimme koppen, ten koste van laaggeschoolden. Bedoeling is het aantal immigranten te verminderen, verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Ze had het over een "historisch moment" dat een einde maakt aan het "vrij verkeer" van mensen. Het systeem kent punten toe op basis van vaardigheden, kwalificaties en salaris. Daarbij worden Europese en niet-Europese burgers wel gelijk behandeld, klinkt het. Het systeem zou op 1 januari 2021 in werking treden, na het einde van de overgangsperiode.