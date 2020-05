Exclusief voor abonnees Nieuw boek: "Albert II werd onderzocht door eigen zoon" 08 mei 2020

00u00 0

Prins Laurent is een tiental jaar geleden op zoek gegaan naar informatie over de mogelijke betrokkenheid van zijn vader in zedenzaken. Dat staat in het nieuwe boek 'Albert II' van royaltywatcher Thierry Debels. Aanleiding van Laurents vraag was het boek 'Tous manipulés?' van Marc Toussaint en Xavier Rossey, dat in 2010 verscheen en over de zaak-Dutroux ging. Daarin komt ook de naam van Albert voor.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen