Nieuw: blauwe kaart om fair play te belonen 15 februari 2019

Naast de rode en gele kaart bestaat in hockey ook al vele jaren de groene kaart. Een speler die een groene kaart krijgt, moet wegens een kleinere fout twee minuten naar de strafbank. Gisteren werd door de Belgische Hockeyfederatie nu ook de blauwe kaart gelanceerd. In tegenstelling tot de andere kaarten heeft de blauwe kaart echter geen repressief karakter. De kaart stelt de scheidsrechter immers in staat om uitzonderlijke uitingen van respect en fair play te belonen.

HLN