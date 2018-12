Nieuw blauw knuffelaapje 88 SVEN GATZ 18 december 2018

00u00 0

Wist u dat Open Vld niet één maar twee Monchhichi's in haar rangen telt? Sinds de passage van mediaminister Sven Gatz (51) in 'De Slimste Mens Ter Wereld' is Mechels burgemeester Bart Somers niet langer het enige knuffelaapje bij de Vlaamse liberalen. Gatz, ook bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Brussel, hoopte dat zijn deelname aan de quiz hem een electoraal duwtje zou geven. En kijk, de pientere ket - die zich ook een verdienstelijk Elvis-imitator toonde - schopte het zelfs tot in de finaleweek. Goedlachse Gatz is ook niet bang om zich kwetsbaar op te stellen. Aan boord bij Gert Verhulst vertelde hij openhartig over de depressie waar hij al jaren mee kampt. Een pilletje per dag houdt zijn "kapotte stressmeter" onder controle, en dat is niets om beschaamd over te zijn. Ondanks zijn prestaties was zijn eerste keer wellicht ook zijn laatste keer als Vlaams minister. De ambitieuze 'excuus-Brusselaar' maakt zich geen illusies en neemt na de verkiezingen genoegen met een parlementszitje. Tot er plaats is op de blauwe Brusselse troon van politieke vader Guy Vanhengel. (ARA)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN