Nieuw Belgisch record ploegenachtervolging vrouwen 30 november 2019

00u00 0

Met een nieuw Belgisch record (4:20.497) veroverden Jolien D'hoore, Annelies Dom, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt in de ploegenachtervolging zilver op de Wereldbeker in Hongkong. Dit kwartet reed gisteren zes tienden sneller dan een maand geleden in Minsk. In de finale was Nieuw-Zeeland (4:19.653) over vier km iets sneller. Dankzij de tweede plaats springt ons land op de olympische ranking van plaats negen naar zes. De eerste acht mogen volgende zomer naar de Spelen in Tokio. (FHN)

