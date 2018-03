Nieuw: all inclusive-tarief bij Costa Cruises 17 maart 2018

Costa Cruises biedt vanaf 1 april het zogenaamde 'Total Comfort'-tarief aan. Bovenop wat al in de cruiseprijs zit, zoals restaurants, je hut, sportactiviteiten, shows en entertainment zijn in het nieuwe pakket ook fooien, dranken en een wifi-internetpakket inbegrepen. Zo kom je tijdens de cruise niet voor onaangename verrassingen te staan. Bovendien kunnen kinderen onder de 18 ook gratis mee op reis, als ze een hut delen met twee volwassenen. Ook vanuit de haven van Zeebrugge vertrekken Costa cruiseschepen naar boeiende streken en steden. Zo is er een achtdaagse cruise met als bestemming Normandië, de Hanzesteden Hamburg en Bremen, en Amsterdam. (JL)