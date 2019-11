Exclusief voor abonnees Nieuw aan Universiteit Antwerpen: leerstoel van Club Brugge 30 november 2019

00u00 0

Volgende week gaat aan de Universiteit Antwerpen de gloednieuwe 'Club Brugge Leerstoel' van start. Vier jaar lang pompt de voetbalclub geld in onderzoek naar de voetbalmarkt van vandaag. De leerstoel komt er omdat clubs almaar professioneler worden, klinkt het. Club Brugge-CEO Vincent Mannaert: "Een club wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering. Om internationaal competitief te zijn vanuit het kleine België moeten we verder durven te kijken." Niet alleen Club Brugge zal onder de loep genomen worden, ook Standard, AA Gent, Anderlecht en Racing Genk worden onderzocht. Ideeën zullen ook in het buitenland gehaald worden.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 09 minuten 59 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode