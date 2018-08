Niets zo irritant als "heb je mijn mail al gelezen?" 28 augustus 2018

"Ik weet niet zeker of je mijn laatste e-mail wel hebt gelezen?" Wie dit mailtje van zijn baas ziet binnenkomen, kan een zucht van irritatie nauwelijks onderdrukken. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf Adobe bij 1.000 Amerikaanse ondervraagden naar de meest irritante e-mails die je op het werk kan krijgen van een leidinggevende. De tweede en derde plaats gaan naar "om op mijn vorige mail terug te komen" en "zoals we mondeling besproken hadden", waar respectievelijk 13% en 11% van de ondervraagden niet bepaald blij van wordt. Over het algemeen komen vooral e-mails die de werkdruk verhogen of per ongeluk verstuurd worden voor in de top tien, waaronder ook "heb je dit al doorgenomen?" of "sorry voor de dubbele mail".

