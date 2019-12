Exclusief voor abonnees Niets wat een Obama niet kan 13 december 2019

Van het Witte Huis naar de klusklas, voor Barack Obama is dat echt geen grote stap. Samen met Michelle deed hij mee aan een workshop klussen in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Ze tonen de jonge vrijwilligers hoe ze best een kastje in elkaar knutselen. Met schroevendraaier, hamer en boor trekken de voormalige president en First Lady zich blijkbaar goed uit de slag. De Obama's zijn in Maleisië voor een congres van hun Obama Stichting, die zich onder meer inzet voor de rechten van jonge meisjes. (PhG)

