Niets op tv tijdens staking, behalve 'Thuis' 23 januari 2020

Gisteren is bekend geraakt wat de VRT-kijker zal moeten missen volgende week maandag, tijdens de 24-urenstaking bij de openbare omroep. Liefhebbers van 'Thuis' mogen zich alvast in de handen wrijven, want hun programma wordt die avond wél uitgezonden, zo bevestigt de persdienst. Er komt ook een kort journaal, maar de andere programma's zijn geschrapt. Ook het online nieuwsaanbod zal beperkt zijn. Op de radio worden korte nieuwsbulletins afgewisseld met een alternatief aanbod, maar vooral veel muziek. De vakbonden riepen deze week op tot een staking nadat CEO Paul Lembrechts ontslagen werd.