Niets dan lachende gezichten bij Antwerpse sp.a 19 januari 2018

Jinnih Beels, die als onafhankelijke op de tweede plaats stond bij Samen, komt in Antwerpen op voor sp.a. Al verliep de persconferentie waarop ze voorgesteld werd niet in de meest feestelijke sfeer, althans aan de gezichten van Tom Meeuws, Yasmine Kherbache en John Crombez te zien. Volgens een hoge partijbron wordt Beels meteen ook lijsttrekker, in de plaats van Meeuws dus. Het Antwerpse partijbestuur moet daar wel nog over stemmen. (IVDE/PhT)

