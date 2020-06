Exclusief voor abonnees Niets blijft de bierdrinker bespaard 16 juni 2020

AB InBev breidt zijn alcoholvrije aanbod nog uit. De bierbrouwer brengt Stella Artois 0,0% en Leffe Bruin 0,0% op de markt. "Met Stella Artois 0,0% ontwikkelen we een alcoholvrije variant voor ons wereldberoemde Belgische pilsbier", aldus marketingmanager Josse Peremans, en die blijkt gericht te zijn op bierdrinkers die op hun lijn letten. De alcoholvrije Stella bevat slechts 46 calorieën per 25 cl - "minder dan de helft van een normaal pilsbier". In 2011 lanceerde AB InBev met Hoegaarden 0,0% al het allereerste alcoholvrije witbier. Daarna volgden Jupiler 0,0% in 2016 en Leffe Blond 0,0% in 2019. 's Werelds grootste brouwer laat meteen ook weten dat het de ambitie is om tegen eind 2025 minstens 20% van zijn wereldwijde biervolume uit niet- of laag-alcoholische bieren te laten bestaan. Er is immers vraag naar. Zo steeg het marktaandeel van alcoholvrij bier in 2019 tot 5% in ons land, en die evolutie zette zich door tijdens de lockdown.

