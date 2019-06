Exclusief voor abonnees Niet zo slim: vandaal vernielt camera... en wordt zelf gefilmd 15 juni 2019

Zes maanden cel en 1.200 euro boete riskeert een twintiger, omdat hij in januari een bewakingscamera in een wassalon in De Panne aan diggelen heeft geslagen. Bryan V. besefte niet dat hij daardoor zelf haarscherp gefilmd zou worden. Toch ontkende hij de feiten. "Ik herken me niet op de beelden", zei hij droogweg. De man daagde niet op voor zijn proces. De uitbaters van het wassalon eisen 1.936 euro. (JHM)