Exclusief voor abonnees Niet zo elegant wit konijn 91 GOEDELE LIEKENS 17 december 2019

Het opvallendste wit konijn van de liberalen sprong in mei recht naar een zitje in de Kamer. Toen kon seksuologe en tv-persoonlijkheid Goedele Liekens (56) nog huppelen. Want op vakantie in augustus liep ze een dubbele enkelbreuk op, meteen het dieptepunt uit haar 2019. "Ik ben nog niet helemaal hersteld, loop nog altijd niet zo heel elegant", aldus Liekens. "Al zei kinesist Lieven Maesschalck eens: 'Maar dat heb je toch altijd al een beetje gehad, hé.' Tof, Lieven!" (lacht)

