Niet zeker of álle Democraten trump schuldig verklaren

30 januari 2020

Het is nog niet zeker dat alle Democraten in het afzettingsproces tegen de Republikeinse president Donald Trump het staatshoofd schuldig zullen bevinden. Mogelijk krijgt de Amerikaanse president steun van Democraten uit staten waar Trump het bij de verkiezingen van 2016 heeft gehaald. CNN heeft het over Joe Manchin uit West Virginia, Doug Jones uit Alabama en Kyrsten Sinema uit Arizona. Om schuldig te worden bevonden moet twee derde van de Senaat daarmee instemmen. In de Hoge Vergadering hebben de Republikeinen 53 van de 100 zetels.

