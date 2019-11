Exclusief voor abonnees Niet zeker dat Kompany portretrechten opeist 06 november 2019

00u00 0

Vincent Kompany heeft recht op portret- en beeldrechten bij de documentaire/reeks die Anderlecht rond hem maakt. Op Anderlecht valt evenwel te horen dat hij die centen niet per se zal opeisen. "Het is bijvoorbeeld een denkpiste om het geld weg te schenken aan een goed doel", laat RSCA weten. "Maar over dat luik is nog geen concrete beslissing genomen." Voorts benadrukt Anderlecht dat het niet alleen Kompany filmt, ook andere afdelingen komen aan bod. (PJC)