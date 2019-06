Exclusief voor abonnees Niet voor kinderen: ijsjes met alcoholsmaak 07 juni 2019

00u00 0

Naast de grotere pintjes zijn er deze zomer ook ijsjes met alcoholsmaak te koop. En net als pilsbieren bevatten ze 5% alcohol. Het Belgische LiQ, opgericht door Jorgo Struyve (24) en Nicolas Destoop (25), is er dus niet voor de kindjes - wel voor de mama's en papa's die niet kunnen kiezen tussen een aperitief of digestief of gewoon een dessertje. LiQ bestaat in vier varianten roomijs - Amaretto