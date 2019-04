Exclusief voor abonnees Niet vijf voor, maar kwart over twaalf voor Kittel (99ste op 4:36) 11 april 2019

Schrijnend. Een ander woord is er niet om de huidige prestaties van Marcel Kittel te omschrijven. Roemloos 99ste werd de zegerecordhouder in 'zijn' Scheldeprijs, op 4:36 van Fabio Jakobsen. Een man die hij na een race van amper 202 kilometer met een bescheiden deelnemersveld op de Churchilllaan altijd op volle waarde moet bekampen. Niet dus. Kittel overleefde in het winderige Zeeland aanvankelijk wel de eerste waaieroorlog. Maar dat kostte blijkbaar zoveel krachten dat hij er bij het volgende gewriemel onverbiddelijk werd afgeblazen. Hij vocht nog wel een keer terug. Maar communiceerde na honderd kilometer al klaar en duidelijk door de 'oortjes': "Sorry, het gaat niet, ik ben niet goed genoeg, jullie hoeven niet voor mij te werken vandaag." Bij Katusha-Alpecin namen ze er akte van. Plan B trad in voege. Jens Debusschere. Maar die viel. Plan C, dan maar. Marco Haller. Zevende. Kittel deed er na afloop compleet het zwijgen toe. "Hij is ontgoocheld. En niet gelukkig", klonk het intern. Volgende opdrachten: de Ronde van Yorkshire (2-5 mei) en de Ronde van Californië (12-18 mei). Rittenkoersen waarin Kittel zijn Tour-waardigheid zal moeten bewijzen. Voor een goed begrip: op dit moment is hij dat niet. En dreigt hij koudweg naast de selectie te tuimelen. Eind dit jaar loopt ook zijn contract af. Zodat het niet vijf vóór, maar kwart óver twaalf is voor de 30-jarige Duitser. (JDK)

