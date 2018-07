Niet vies: servies van fijn stof 19 juli 2018

Fijn stof is een killer, maar je ziet hem niet. Daar willen een architecte en ontwerpster uit Rotterdam verandering in brengen. Zij 'oogsten' tot een halve kilo fijn stof per dag door verspreid over de stad zwarte aanslag af te nemen met sponzen. De drab die dit oplevert, laten ze bezinken en met het overblijvende fijn stof maken ze... servies. Of liever: 'serVies', zoals ze hun lijn gedoopt hebben. "De vieze metalen die door auto's worden uitgestoten, zorgen voor wonderlijke kleurschakeringen in onze mokken en kommen", zeggen Iris de Kievith en Annemarie Piscaer. Of dat niet gevaarlijk is, koffie drinken uit een fijnstofkop? "Nee hoor, want de vuiligheid verdwijnt onder een laagje glas."

