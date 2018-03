Niet veroordeeld 10 maart 2018

00u00 0

De redactie van 'Joods Actueel' spreekt tegen dat het blad of hoofdredacteur Michael Freilich enkele jaren geleden veroordeeld werd voor laster en eerroof aan het adres van rabbijn Moshe Friedman. "Er is zelfs nooit een zaak geweest", klinkt het in een reactie op het artikel op pagina 6 in onze krant van vrijdag.