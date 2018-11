Niet veel soeps Hazard in Wit-Rusland 09 november 2018

00u00 0

Een knipoog naar Willian bij de vervanging. Eden Hazard (27) speelde iets meer dan een uur tegen BATE Borisov. Wedstrijdritme krijgen was het belangrijkste voor coach Maurizio Sarri. Minuten maken nadat een rugblessure hem tot voor het weekend twee weken aan de kant had gehouden. Hazards prestatie in het kille, mistige Wit-Rusland was niet om over naar huis te schrijven. Een aantal aardige acties, maar meer 'net-niets'. Zoals die half gemiste controle in de zestien, de kans op de dubbele voorsprong, even voor zijn vervanging. De kopbalgoal van Giroud volstond voor de volgende ronde, ook al kwam Chelsea een aantal keer goed weg. 12 op 12 in de Europa League. 17 matchen op rij zijn The Blues nu ongeslagen onder Sarri. De reeks dikt aan. (KTH)

