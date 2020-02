Exclusief voor abonnees Niet Van Doren, wel Indiër Speler van het Jaar Hockey 14 februari 2020

Geen vier op een rij voor een Red Lion als FIH-hockeyspeler van het jaar. Na John-John Dohmen in 2016 en Arthur Van Doren in 2017 en 2018 ging de Star Award 2019 naar de Indiër Manpreet Singh. De 27-jarige Singh haalde het met 35,2 procent van de stemmen voor Van Doren (19,7%) en de Argentijn Lucas Vila (16,5%). Het feit dat met Victor Wegnez ook nog een tweede Belg genomineerd was, speelde wellicht niet in het voordeel van Van Doren. Met Vincent Vanasch, dinsdag voor de derde keer bekroond tot keeper van het jaar, viel dit jaar één landgenoot in de prijzen. (WWT)