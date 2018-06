Niet te missen in uw krant deze zomer 30 juni 2018

Vanaf 7 juli

Bellings à la belge

Geen zomer zonder Luc Bellings. Voor het eerst steekt de sterrenchef nu ook de taalgrens over, richting Ardennen. Maar niet zonder onze kust uit het oog te verliezen. In een rechtstreeks duel - kust versus Ardennen - zoekt hij uit waar je nu het lekkerst eet. Zeven zaterdagen lang proeft hij net dezelfde gerechten aan beide zijden van ons land. Is de steak bearnaise beter in Bouillon dan in Blankenberge? Zijn de kaaskroketten van Orval lekkerder dan die van Oostende? U leest het in de ultieme 'Battle of Belgium'.

