Niet speelgerechtigd tegen Anderlecht 24 augustus 2019

Creatief zakendoen. In tegenstelling tot onze berichtgeving van gisteren betaalt AA Gent net niet het volledige loon (1,6 miljoen euro bruto) van Sven Kums (31) bij Anderlecht. In Brussel valt te horen dat het verschil met de volle pot beperkt is. Op die manier bespaart Gent wat centen en bekwam Anderlecht dat Kums niet tegen hen mag spelen in de onderlinge confrontaties. Er is ook geen aankoopoptie voorzien in de huurovereenkomst.