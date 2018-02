Niet Samen, wel Tandem 05 februari 2018

Wat in Antwerpen niet lukte, moet wel in de Scheldegemeente Avelgem slagen. Sp.a en Groen stappen er hand in hand naar de kiezer en hopen met sp.a-schepen Tom Beunens de nieuwe burgemeester te leveren. Niet onder de naam Samen, maar als Tandem. "We stelden enkele maanden geleden Samen als naam voor om zo de vruchten van Samen in Antwerpen te plukken, maar het mocht niet van sp.a-voorzitter John Crombez en Groen nationaal omdat twee Samen-lijsten te verwarrend zouden zijn", klinkt het bij sp.a en Groen. "Achteraf bekeken, is het maar goed ook dat het afketste, na het debacle in Antwerpen. In Avelgem is er een sterke band. Het wederzijds vertrouwen is erg groot." (LPS)

