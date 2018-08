Niet Ronaldo, wel Modric 'Speler van het Jaar' 31 augustus 2018

In de marge van de CL-loting mocht ook voetbalvirtuoos Luka Modric op het podium. Hij werd verkozen tot 'Speler van het Jaar'. De spelmaker hielp Real Madrid aan een derde CL-titel op rij en loodste Kroatië naar een historische tweede plek op het WK. Modric haalde het in de verkiezing van zijn ex-ploegmaat Cristiano Ronaldo en Mo Salah (Liverpool). CR7 kreeg wel de prijs van de beste aanvaller, Modric ging ook met de trofee voor de beste middenvelder aan de haal. Met Kevin De Bruyne (7de) en Eden Hazard (9de) eindigden er twee Belgen in de top tien. (BF)