Niet regeren, dan maar rocken

10 augustus 2019

De kans lijkt klein, maar toch: "Als Bart De Wever maandag belt om een regering te vormen, zal hij toch even moeten wachten." Sp.a-voorzitter/gitarist John Crombez opent met zijn groep SevZero de Paulusfeesten in Oostende. En al heeft het politieke dier al forfait moeten geven voor een pak repetities, dit optreden wil hij voor geen geld missen. "Gitaar spelen is pure ontspanning voor mij. Het geeft veel energie om even alles los te laten met een elektrische gitaar en een versterker." Crombez speelt al 28 jaar in muziekgroepen, waarvan 9 jaar bij SevZero. "Ik ben al een paar keer gestopt, maar ik kan het niet missen, dus begin ik altijd opnieuw." (LBB)

