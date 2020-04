Exclusief voor abonnees Niet op reis? Voor 995 euro heb je 3 dagen butler in huis 24 april 2020

00u00 0

Als het dan toch een 'staycation' wordt voor iedereen, ziet een Berings bedrijfje meteen een gat in de markt. Staycation Squad komt met 'vakantie aan huis gebracht'. "Wij nemen de mensen hun takenpakket over en behandelen hen als vip in hun eigen huis", zegt bedenkster Sophie Naze. Denk: uw ontbijt klaarzetten, groentjes voor de barbecue al snijden of handdoekjes klaarleggen als u een zwembad in de tuin heeft. En net als in een gemiddeld hotel aan een Spaanse Costa is er ook animatie voorzien, zoals een dj aan huis of een springkasteel. Echt goedkoop is het niet: voor drie dagen 'Staycation Squad' aan huis betaalt u 995 euro, voor vijf dagen is dat 1.499 euro. Naze ziet brood in haar idee. "We willen in heel Vlaanderen actief zijn en op termijn mikken we ook op buitenverblijven aan de kust of in de Ardennen." (BVDH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen