Exclusief voor abonnees Niet noodzakelijk minder thuismatchen in PO 2 03 maart 2020

00u00 0

Minder thuismatchen in play-off 2? Niet noodzakelijk. Sinds dit seizoen zijn er vier poules van vier in play-off 2 - met de nummers zeven tot en met zestien uit 1A en de beste zes uit 1B. Dat maakt drie duels in eigen huis. De vier poulewinnaars spelen onderling een halve finale, met heen- en terugwedstrijden. De twee teams die dan doorstoten, spelen een finale, met ook daar heen en terug - dat maakt in totaal vijf matchen voor de eigen supporters, evenveel als in play-off 1. De ultieme wedstrijd om een Europees ticket tegen het nummer vier uit de top zes vindt plaats op het veld van de play-off 1-deelnemer. Play-off 2 start op hetzelfde moment als play-off 1, begin april. (PJC)

Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 27 minuten 12 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode