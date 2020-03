Exclusief voor abonnees Niet meespelen met de mol betekent meteen exit voor Gilles 09 maart 2020

'De Mol 2020' is gisteravond met een Griekse tragedie begonnen. De Antwerpse horeca-uitbater Gilles ging niet in op het aanbod van de mol om een vrijstelling te kopen ten koste van de groepspot. Héél sportief, maar wel een beslissing die hem meteen fataal werd. Hij kreeg aan het einde van de eerste aflevering de gevreesde en fatale rode duim te zien en moest in tranen het spel verlaten.

