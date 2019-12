Exclusief voor abonnees Niet loon maar jobinhoud bepaalt werkgeluk 05 december 2019

Eerst de jobinhoud, dan de sfeer en de collega's en pas op de derde plaats het loon bepalen hoe tevreden de Belg is met zijn werk. Een op de vijf wil loon inleveren als daar een droomjob tegenover staat. Dat blijkt uit een onderzoek naar jobtevredenheid door recruteringsbedrijf Robert Half bij 1.000 Belgische bedienden. Acht op de tien zeggen tevreden te zijn met hun job. Op de eerste plaats wordt dat werkgeluk bepaald door een interessante jobinhoud (68%), gevolgd door een fijne sfeer en relatie met collega's (62%) en een goede verloning (49%). "Zowel werkgevers als werknemers focussen nog veel op het loon," zegt Jeroen Diels van Robert Half. "Toch weten we dat een goed loon snel vergeten wordt en nadien niet meer het geluk bepaalt. Werkgevers moeten dus investeren in een sterke bedrijfscultuur en hun medewerkers inspraak geven in de jobinhoud."

